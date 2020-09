NDC : certification NDC niveau 4 en tant qu’agrégateur pour Sabre

Grâce à la collaboration avec Flight Centre Travel Group ainsi qu’une compagnie aérienne partenaire, Sabre est désormais certifié niveau 4 en tant qu’agrégateur dans le programme de certification NDC de l’IATA (International Air Transport Association).



La certification IATA de niveau 4 pour Sabre "permettra à nos agents d’accéder à un choix de contenu encore plus large et d’offrir à leurs clients un plus grand niveau de personnalisation. "



Belavia – Belarusian Airlines est devenue la première compagnie aérienne à obtenir la certification IATA de niveau 3. Client Sabre PSS, Belavia a également lancé les fonctions NDC de base Sabre sur son réseau.



Basée à Minsk, Belavia est un important fournisseur de voyages aériens en Europe centrale et de l’Est.



"En combinant données marché et algorithmes intelligents, Sabre permet aux fournisseurs et vendeurs de voyages de commercialiser, distribuer et traiter des offres de plus en plus personnalisées et dynamiques."