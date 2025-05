Naar Voyages entre expertise et nouveautés

Naar voyages profite de l’ADN du groupe et le déploie de la façon suivante :nos collaborateurs ont une longue expérience chez des tour-opérateurs spécialistes et se forment de façon continue tout en restant ouverts et curieux sur les nouvelles opportunités du marché. Ils partent régulièrement en voyage pour que leurs connaissances soient renforcées en permanence ;nos ambassadeurs sont à l’écoute du marché, pendant que nos experts sont force de propositions sur chaque dossier ;disponible pour le rendre adapté à la clientèle française ;✔ Veille concurrentielle et technologique.Naar Voyages a d’abord entamé ses opérations avec des ventes sur le continent nord- américain. Forts des résultats rencontrés,également l’axe Pacifique. Tout récemment, ils ontl’Amérique latine qui sera bientôt rejointe par certaines destinations d’Asie., les destinations aujourd’hui disponibles chezsont :● USA, compris Alaska et Hawaii● Canada, compris Yukon et Territoires du Nord-Ouest● Bahamas● Jamaïque● Puerto Rico● Mexique● Polynésie Française● Australie● Nouvelle-Zélande● Nouvelle Calédonie● Iles Fidji● Iles Cook● Vanuatu● Japon● Argentine● ChiliL’expertise du tour opérateur est particulièrement évident lorsqu’il s’agit de demandes enqui permettent de visiter deux ou plusieurs pays et ceci inclut aussi lesUn intense travail en interne est en cours afin de pouvoir offrir aux agences de voyage une large palette de destinations complémentaires en Amérique Latine et Asie mais également sur des continents où aucune destination n’avait encore été ouverte à la vente.Naar a également préparé uneà l’intention des agents de voyages. Son but est de fournir un outil haut de gamme pour accompagner les premiers échanges avec les clients. Elle vous est présentée par vos ambassadeur(ices) mais vous pouvez également la feuilleter online sur ce lien