Noël : Air Caraïbes propose des bons cadeaux

En cette fin d’année, Air Caraïbes propose des bons cadeaux d’une valeur de 20, 50 ou 100€ avec une validité d’un an à offrir.



ils sont présentés dans une pochette cadeau personnalisable.



Comment ça marche ?



Les bons cadeaux sont disponibles dans tous les points de vente Air Caraïbes et en agence de voyages. Il faut s’y présenter avec le montant souhaité et le nom de la personne bénéficiaire, réaliser le message personnalisé si besoin et enfin, régler le montant sur place.