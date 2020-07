Normandie : des plages, des bocages, du Moyen-Age et des berges de Seine à vélo

Pour toutes informations

promet de belles découvertes tout au long de son itinéraire de 400 kilomètres de Paris au Havre.L'inauguration devait avoir lieu le 13 juin 2020, mais dans le cadre de la crise sanitaire et de l’impossibilité d’organiser un événement rassemblant du public, le comité d’itinéraire a dû revoir les dates de l’inauguration qui se fera en deux temps.Cet automne (début octobre) : inauguration politique, avec conférence de presse qui aura comme objectif de présenter/faire connaitre le nom de « La Seine à Vélo » + communication sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).Puis, au printemps 2021 (avril à confirmer), inauguration grand public avec animations pour lancer la saison touristique.L’itinéraire seraà l’exception de tronçons dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines qui prévoient de terminer le jalonnement en fin d’année.La sortie de Paris se fera en douceur sur les bords de Seine. Dans un cadre verdoyant, l’itinéraire longe les méandres du fleuve en passant parIl est possible dès maintenant de suivre les rives du fleuve en Seine-Maritime. L'itinéraire va jusqu'àet àDe Rouen au Havre, il est aménagé et jalonné sur pistes cyclables et petites routes.Parfois, il change de rive. Des bacs (gratuits) permettent la traversée. En arrivant sur l'estuaire, deux options sont possibles, l'une vers Honfleur, l'autre vers Le Havre.Une carte éditée par Seine Maritime Tourisme permet de suivre cet itinéraire.pour visiter la fondation et le jardin de Monet, haut lieu de l'Impressionnisme.un voyage dans le temps. La ville, marquée par Jeanne d’Arc, offre une ambiance médiévale particulière grâce à ses ruelles pavées et ses maisons datant du Moyen-Âge.véritable bijou de l'art roman.A l’approche de l'estuaire, c'est le visage industriel de la Seine qui se découvre avecen toile de fond. Prendre le temps d’apprécier cette ville en reconversion.Au départ de quelques-uns de ses sites, la région propose par ailleurs des itinéraires de 15 à 35 kilomètres accompagnés d’étapes gourmandes.: location de vélo, hébergements accueil vélo, conseils pratiques avant de partir, guides et détail itinéraires, étapes gourmandes etc. :La région dispose de tous types d’hébergements : hôtels de chaînes, de charme, de luxe, hôtellerie de plein air, villages de vacances, gîtes ruraux, maisons d’hôtes, etc.Plus d'infos : www.normandie-tourisme.fr/preparer-son-sejour/hebergements/