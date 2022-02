Norvège : plus aucune contrainte pour les voyages

le port du masque même dans les espaces bondés n'est plus obligatoire,

Nous pouvons maintenant avoir des interactions sociales comme auparavant, en participant à des sorties nocturnes, des événements culturels et autres. Et également en allant au travail dans les bus, trains et ferries,

Dorénavant, et malgré la plus importante vague de contamination depuis le début de la crise sanitaire, "" explique nos confrères de BFM TV. La Norvège a pris le partir de vivre avec l'épidémie, mais surtout un variant moins dangereux.Ainsi, une personne infectée par le covid n'a plus à s'isoler 4 jours, mais recevra une simple recommandation d'isolement. Pour les plus jeunes, même ceux présentant des symptômes respiratoires, ils ne sont plus dans l'obligation de se faire dépister." a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store.Une stratégie en totale contradiction avec la situation sanitaire, car en plus d'une flambée des cas, la Norvège connait une hausse des hospitalisations, avec des niveaux se rapprochant des pires moments de la crise.Depuis le 22 janvier 2022, la courbe des hospitalisations a repris progression, avec 277 personnes dans les services de réanimation. Lors de la première vague, au printemps 2020, le pic avait atteint 317 personnes hospitalisées.