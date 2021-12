"Nous demandons une prolongation du dispositif des coûts fixes en 2022" selon Jean-Pierre Mas

" Nous avons eu ce matin de la part du gouvernement des réponses à nos demandes.



Tout d'abord le fait que nous ayons été identifiés précisément comme l'un des 4 secteurs à soutenir durant cette crise, c'est un point positif, je tiens à le souligner.



Deuxièmement le dispositif des coûts fixes calculés mois par mois, c'est aussi un signal positif. Et sa prolongation au mois de décembre est une bonne chose.



Nous avions demandé que le dispositif soit calculé au mois et non au cumul de l'année, sur ce point nous avons été entendus.



Malgré tout, nous n'avons pas obtenu l'exonération des charges sociales sur le mois de décembre.



Nous considérons que nous avons beaucoup de personnel au travail pour des tâches non productives, comme les annulations, les changements, les informations sur les conditions de voyage, etc.



Nous demandons donc une exonération des charges sociales et aussi une meilleure visibilité sur les aides, notamment des coûts fixes, pour qu'elles se poursuivent au-delà du mois de décembre.



Il va falloir sans doute reconduire le dispositif en janvier et février et si l'activité reprend, avec ce dispositif l'Etat ne déboursera pas d'argent.



Nous allons continuer de discuter pour étendre ce système et aussi obtenir une exonération des charges salariales.



Par contre concernant une prise en charge des congés payés, sur ce point, nous n'obtiendrons pas un régime spécial. "