Nouvelle démarche sanitaire pour voyager : les formulaires santé

Depuis la crise de la Covid-19, les pays ne cessent de développer de nouveaux outils afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 et d’assurer la sécurité dans leur pays. Après le QR code santé imposé par la Chine , certains pays demandent aux voyageurs un formulaire de santé. Ce nouveau formulaire de santé se généralise de plus en plus à travers le monde et est obligatoire. Il doit être rempli 72 heures avant l’arrivée dans le pays. Cette déclaration sur l’honneur permet de confirmer le parcours et l’état de santé du voyageur.