OPCO Mobilités : le plan d’accompagnement national sur les rails 🔑

(NDLR : les données et les analyses clés sur le champ de l’emploi et de la formation)

Oui, encore beaucoup d’entreprises de moins de 50 salariés ne viennent pas mobiliser leurs droits à la formation, qui est un des dispositifs du plan de développement des compétences Pour rappel,. Ils offrent un accompagnement sur la partie observatoireet certification, ainsi que la promotion des métiers, les études de développement et de maintien de l’emploi des salariés.Nous menons des actions coup de poing sur de la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), par rapport à une offre de diagnostic et accompagnement.L’Opco fait des appels d’offres pour référencer des consultants qui viennent en entreprise faire un diagnostic RH pour connaître les points forts et faibles, les axes d’amélioration, pour aider le chef d’entreprise et ou le DRH à identifier les axes de travail et de progrès.Une fois le diagnostic accompli, un accompagnement par le même prestataire ou non est possible.Chaque entreprise peut avoir jusqu’à 16 jours de diagnostic et accompagnement par an. Un dispositif neutre financièrement pour les entreprises.