Occitanie : GuideSud, des séjours et circuits sur-mesure qui valorisent l'humain

La particularité de l’agence Guidesud tient à notre parcours.Personnellement, j’étais pendant plus de 12 ans, guide-interprète (aujourd’hui on parle de guides-conférenciers) indépendante, travaillant dans tout le Sud de la France avant de créer l’agence réceptive en 2012. Au départ à la demande de mes clients qui me faisaient confiance et souhaitaient continuer la découverte dans une autre région.Cette connaissance concrète du territoire et des clientèles surtout étrangères m’ont permis et me permettent encore de créer des séjours et circuits sur-mesure, toujours adaptés aux demandes de mes clients et de les orienter vers les formules les plus adaptées à leur demande. Des grands sites aux lieux confidentiels, l’offre est un grand éventail.L’agence GuideSud travaille essentiellement en BtoB avec des agences ou tour-opérateurs pour lesquels nous proposons des programmes FIT haut de gamme, des circuits pour des groupes, beaucoup en circuits thématiques. L’ensemble des prestations que nous proposons sont achetées en direct afin de garantir qualité et fiabilité à nos clients.Notre credo est la valorisation de l’humain. Le voyage est une découverte d’un lieu, mais est-ce suffisant si on passe à côté de son art de vivre local et de ses habitants ?Le voyage n’est pas une simple traversée d’une région mais une occasion d’échanges et de découverte des cultures. C’est ce que nous mettons en place grâce à notre connaissance des prestataires et notre équipe de guides.Nous travaillons toujours en direct avec les prestataires afin de contrôler la qualité des services proposés à nos clients.