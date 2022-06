Appli mobile TourMaG



Oceania Cruises : des voyages soigneusement organisés

Oceania Cruises, compagnie pionnière en matière de croisières axées sur les destinations, fait découvrir à vos clients des lieux nouveaux et hors des sentiers battus dans les plus belles régions du monde.

Lundi 20 Juin 2022

Quand vos clients découvrent le monde avec nous, ils ont la garantie de naviguer avec un nombre réduit de passagers, ce qui signifie qu'ils pourront embarquer et débarquer du navire très facilement. Nos voyages uniques et soigneusement organisés constituent l'un de nos principaux piliers d'excellence et nous distinguent des autres compagnies de croisières.



Dans le cadre du forfait OLife Choice, les voyageurs peuvent bénéficier d'une prestation supplémentaire lors de leur voyage, et choisir entre un crédit à bord, un forfait boissons de la maison ou des excursions à terre. De nombreuses expériences sont à découvrir sur terre comme en mer grâce à notre gamme d'excursions et d'expériences enrichissantes.



Des aventures sans fin ● Des itinéraires axés sur les destinations, d'une durée de 7 à 180 jours.

● Des itinéraires permettant, entre autres, de découvrir un pays en profondeur ou bien de réaliser des Grands Voyages et ainsi explorer plusieurs pays, voire même plusieurs continents.

● Des escales de 30 à 50 % plus longues que celles des autres compagnies de croisières haut de gamme, avec de nombreuses nuits à quai et des séjours prolongés dans les ports du monde entier.

● Une grande variété d'excursions en petits groupes axées sur la culture, l'histoire, l'aventure et la cuisine.

● Des départs en fin de soirée sur de nombreux voyages, qui permettent des excursions d'une journée entière et des cocktails ou dîners à terre.



Des expériences à terre soigneusement organisées Notre équipe de spécialistes des destinations élabore des expériences inédites dans plus de 450 ports fascinants dans le monde entier, vous invitant à découvrir l'essence unique de chacun d'entre eux. Dans chacun des ports, grâce à nos excursions à terre, vous vivrez des expériences originales conçues pour les voyageurs chevronnés en quête de découverte de la culture locale. Que vous aimiez les expériences dynamiques en plein air, les explorations qui plongent dans l'histoire fascinante de la région ou les rencontres permettant de goûter à la cuisine locale et aux traditions culturelles, nos excursions à terre vous feront découvrir le meilleur de chaque destination.



Nos Culinary Discovery Tours™ repoussent encore plus loin les limites de la découverte culinaire. Les passagers peuvent accompagner les chefs instructeurs sur les marchés locaux pour acheter des ingrédients frais, déguster des plats régionaux authentiques chez des particuliers ou dans des restaurants sélectionnés par des chefs et s'immerger dans la culture locale à travers le prisme de la cuisine.



Déjeuner de la Ferme à la Table, Chocolat et Vignoble



Accompagnez votre chef du Culinary Center dans les coulisses de lieux exclusifs lors de cette plongée en petit groupe dans l'univers gastronomique émergent de Hobart. Profitez d'une séance pratique avec un maître chocolatier et apprenez à enrober les fruits que vous avez cueillis à la main lors d'une promenade dans le verger luxuriant de la ferme. Un déjeuner en privé vous attend, au cours duquel le chef renommé Shayne Jupp vous préparera des plats locaux et de saison associés à des vins parfaitement accordés. Vous pourrez participer à une dégustation de vins, accompagnés d'assiettes de fromage local de Tasmanie, et ainsi apprécier pleinement les accords.



Découverte gastronomique de l'Argentine



Après une séance de présentation de la visite à bord du navire, un circuit à travers la ville de Buenos Aires vous mènera au marché situé au cœur du quartier pavé de San Telmo. Vous dégusterez quelques spécialités locales comme les beignets de morue dorée avant de vous rendre au Havanna Café, où vous pourrez goûter à d'autres délices argentins, dont les succulentes pâtisseries alfajores. Vous apprendrez tout sur les riches traditions gastronomiques du pays en vous essayant à la préparation d'empanadas, des spécialités de bœuf créatives et de la sauce chimichurri argentine, épicée et à base de coriandre. Le petit plus, c'est que vous et vos amis gastronomes pourrez déguster ce que vous avez préparé ! Et pour le dessert, un arrêt à l'Heladería Volta pour déguster une tasse de dulce de leche caramélisé s'impose.



Découvrez le Culinary Center



Vous pouvez continuer à vous former à bord, en suivant un cours au Culinary Center à bord du Marina et du Riviera, la première école de cuisine pratique en mer. Installé à votre propre poste de travail entièrement équipé dans une cuisine d'enseignement ultramoderne, vous apprendrez à préparer une multitude de plats délicieux. Des chefs instructeurs passionnés vous guident et vous apportent l'inspiration nécessaire pour affiner vos techniques, même si chaque plat est préparé par vos soins de A à Z.



Découvrez quelques exemples de cours de cuisine ci-dessous :



• Le cœur et l'âme des Caraïbes



Les recettes des Caraïbes débordent de cœur et d'âme - et sont faciles à réaliser à la maison. Rares sont les cuisines qui peuvent être qualifiées de véritable "mosaïque", mais la cuisine des Caraïbes est une combinaison merveilleuse de goûts et de traditions culinaires provenant d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Vous apprendrez à équilibrer et à faire exploser les épices, ainsi qu'à superposer et à construire les saveurs. Explorez les recettes uniques et la diversité culinaire des îles de la région - véritable creuset de saveurs et d'ingrédients délicieux.



• Découvrez la Patagonie



L'univers de la gastronomie a les yeux rivés sur la Patagonie. Considérée comme la nouvelle cuisine à la mode, les chefs se sont rendus dans ces régions reculées pour apprendre les secrets des grillades argentines, ainsi que des rôtis et des pâtisseries chiliennes. Assistez à ce cours de cuisine dans lequel vous découvrirez des plats délicieux et copieux que vous aurez certainement envie de préparer chez vous pour impressionner vos amis. En Patagonie, un repas n'est jamais parfait sans un verre de vin. Une attention particulière sera donc accordée à la dégustation et à l'association des différents cépages de la région.



