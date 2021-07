Oceania Cruises dévoile 16 nouveaux itinéraires en Europe et Tahiti

Oceania Cruises a dévoilé 16 nouveaux voyages en Europe et à Tahiti pour le début de l'année 2022 à bord des Regatta et Nautica.



Lorsque Nautica fera ses débuts le 1er avril, le navire sortira tout juste d'une longue période de cale sèche et, sera rénové. Quant au Regatta, il reprendra du service après son récent relifting.



Les débuts de Nautica et le redémarrage de Regatta annoncent l'achèvement de la reconstruction pour une valeur de plus de 100 millions de dollars, des quatre navires de 684 places de la classe Regatta d'OceaniaNEXT, ainsi que la remise en service complète de six navires de la marque.