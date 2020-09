Office national du tourisme tunisien : Maher Klibi, nouveau directeur pour la France

De nouveaux responsables à l'étranger ont été nommés au sein des équipes de l'office national du tourisme tunisien. Selon Destination Tunisie, Maher Klibi occupera le poste de directeur de l'ONTT à Paris. Il sera épaulé par Amira Zormati Sellami.



A Vienne, c'est Nabil bziouech qui sera en charge de l'Autriche et de la Suisse.



Amel Malouche Kallel sera la représentante de l'ONTT pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, et basée à Londres. Feriel Gadhoumi sera implantée à Prague et sera en charge de la République Tchèque et la Slovaquie. Enfin, Maher Oueslati sera basé à Varsovie pour La Pologne et l'Ukraine.