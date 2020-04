Les clients

Nous devons les garder au centre de nos préoccupations. Cette crise nous permet de reprendre la main sur les brookers et pureplayers.

Ollandini Voyages reporte ses départs (les dates vont évoluer selon la situation)



Corse :

Départs annulés jusqu’au 15/05/2020.

Pour les départs au-delà du 15/05/2020, les conditions de frais d’annulation demeurent celles des CGV. Sardaigne, Sicile et Grèce :

Départs annulés jusqu’au 15/05/2020.

Pour les départs au-delà du 15/05/2020, les conditions de frais d’annulation demeurent celles des CGV. L’ordonnance 2020-315

Rapprochez-vous des EDV, d’un syndicat professionnel ou d’un conseil légal pour sa mise en œuvre



3 étapes à respecter scrupuleusement : information / bon à valoir / proposition identique ou équivalente

Bon à valoir valable 18 mois avant remboursement dans l’agence émettrice



Le transport :

Des conditions qui différent selon les compagnies. Le mieux étant d’immédiatement chercher à reprotéger les clients sur N ou N+1.

Ollandini Voyages s’engage solidairement avec les agences



La Corse va être une valeur refuge pour toutes les reprotections.



Une équipe dédiée pour vos devis et reports sur le mail reportC19@ollandini.fr ou par téléphone les après-midi.,2020 = 2021 (aux mêmes dates) pour tous les dossiers reportés pour cause de COVID-19.

Aucun frais additionnel pour les interventions sur le dossier client.