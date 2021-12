Omicron près… il coupe l’élan avant qu’il ne se rétracte ! 🔑

Jusqu’à présent, tant bien que mal on parvenait à surfer sur cette énorme vague.Les plus adroits arrivaient même à en sortir en passant par le “tube”.Cette fois-ci, le “rouge écarlate” (mais pas que) ôte tout espoir à ceux qui voudront mais ne pourront rentrer. Nous y reviendrons. L’Omicron va probablementau cours des derniers mois.Tant bien que mal, producteurs et distributeurs refaisaient leur apparition. Les Français reprenaient le chemin du voyage et des agences.L’industrie se remettait à rêver de stratégie, de marketing et d’ouverture totale des frontières. Même les destinations les plus hermétiquement closes ouvraient des brèches.Patatras ! Ce mercredi de triste mémoire l'huître s’est refermée et aNous sommes repartis sur une nouvelle galère et on se demande combien de mois il faudra ramer encore ?