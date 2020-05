"On a tous besoin du SUD" : une campagne d'envergure mutualisée pour promouvoir la Région

Aussi, en partenariat avec EDV (Les Entreprises du Voyage) le CRT commence à former plusieurs agences de voyages françaises pour leur faire découvrir nos produits à forte plus-value et vendus par nos réceptifs (gastronomie dans les vignes, parcours d’art contemporain, expériences écotourisme et vélo...).



Tourmag.com, dans le cadre de la démarche « #PartezenFrance » fera le relais entre les réceptifs locaux et les tours opérateurs, producteurs et agents de voyages françaises.



"Cette campagne s’adresse à la fois à une cible nationale, sensible à cette diversité accessible , précise Loïc Chovelon,le Directeur général du CRT.



Mais elle vise aussi une cible de proximité : nos voisins d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie.



Nous voulons aussi encourager le tourisme local : un Marseillais peut découvrir la lumière de la Côte d’Azur et respirer l’air pur de nos Alpes. Un Niçois peut visiter la Provence. Un Alpin apprécier les embruns de la Méditerranée.



D’un point de vue financier, cette campagne fédère un budget de 2,1 millions d’euros. C’est un budget record pour une communication dédiée à la France pour notre destination.



A noter qu'elle vient en addition aux actions qui étaient déjà prévues. « Par ailleurs nous restons attentifs à la reprise des marchés européens de proximité, et aux marchés internationaux.



Nos budgets en la matière sont sanctuarisés, ils seront déclenchés en fonction des réouvertures de frontières et des évolutions des comportements de voyage. Là encore plus de 2 millions d’euros y seront affectés en partenariat avec Atout France. »