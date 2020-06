#OnATousBesoinDuSud : un plan de relance inédit en Provence-Alpes-Côte d’Azur Une campagne pour booster la notoriété de la destination et stimuler les ventes

Le CRT, la Région et 12 autres partenaires territoriaux se mobilisent pour encourager le grand public et les voyagistes français à programmer leurs prochains séjours dans le Sud de la France.

Rédigé par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur le Lundi 1 Juin 2020

Un collectif fort pour mobiliser des moyens sans précédent La crise sanitaire que nous venons de traverser a fortement impacté le chiffre d’affaires des professionnels du tourisme, privés d’activité pendant la quasi-totalité du printemps.

Parallèlement, les clientèles étrangères et en particulier celles issues des marchés lointains semblent hors d’atteinte pour quelques temps.



Dans ces conditions, la Région, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et 12 autres partenaires territoriaux (le Département du Var, les Agences de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Var et du Vaucluse, le CRT Côte d’Azur France, les Offices de Tourisme d’Antibes-Juan-les-Pins et d’Aix-en-Provence, les offices de tourisme métropolitains de Nice Côte d’Azur et Toulon Provence Méditerranée ainsi que le pôle d’excellence dédié au tourisme d’affaires Provence-Côte d’Azur Events) ont mobilisé un budget de 2,1 millions d’euros pour être plus lisibles auprès des clientèles françaises avec l’appui d’Atout France.



Ce budget vient s’ajouter aux actions déjà prévues à l’international, lesquelles sont pour le moment « sanctuarisées » en attendant une reprise des marchés européens de proximité.



Pour François de Canson, Président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur « Nous avons une chance exceptionnelle de vivre sur ce territoire aux multiples facettes, aussi familières qu’inattendues. Nous avons un concentré insensé d’expériences, des paysages d’une beauté à couper le souffle et des lieux d’une douceur enivrante. Nous voulions une campagne à notre image, cette différentiation c’est notre force ! Mais je veux aller plus loin, et rappeler que le tourisme n’est pas le simple fait d’une rente d’un territoire hors normes, il est le fruit de cette histoire qui nous a construit, le fruit d’hommes et de femmes, d’affaires passées de génération en génération, d’équipes passionnées et engagées. Notre devoir était de mettre toute notre énergie pour donner au plus grand nombre l’envie du Sud afin de voir nos professionnels retravailler au mieux et au plus vite. »

Une campagne articulée autour d’un message fort et de 3 leviers d’actions majeurs Les partenaires financeurs de cette campagne ont choisi de jouer l’unité et la corde sensible en rappelant combien le Sud nous est vital, à travers un message simple mais puissant « On a tous besoin du Sud ».

3 phases successives et complémentaires sont déployées depuis la mi-mai et jusqu’à la fin de l’été pour provoquer l’adhésion et l’engagement, séduire et encourager l’achat.



Pour provoquer l’engagement, un volet « ambassadeurs » a été mis sur pied.

Il vise à encourager les influenceurs, les professionnels du tourisme, les habitants et les amoureux de la destination à s’approprier le concept de la campagne pour produire - sur leurs blogs, sites web ou réseaux sociaux - des messages d’attachement à la région et partager l’hashtag #OnATousBesoinDuSud.



Pour séduire, un dispositif hors normes a été déployé dès l’annonce par le Gouvernement de la possibilité pour les Français de partir en vacances cet été.

Dans ce cadre, 3000 spots TV sur la plupart des chaînes nationales, près de 2500 affiches en milieu urbain et dans les Trains Express Régionaux (TER) et des dizaines de publicités dans des médias régionaux (presse quotidienne régionale, médias digitaux, etc.) seront activés dès mois de juin et jusqu’à fin août pour stimuler l’arrière-saison. Ces publicités renverront vers un site spécifiquement créé pour l’occasion -



Au-delà de la possibilité de réserver directement à partir du site de la campagne, l'agence de voyage en ligne Hotels.com du réseau Expedia et le groupe français Webedia (qui détient notamment Easyvoyage et TooCamp) développeront des dispositifs publicitaires complémentaires notamment pour stimuler les ventes des Français sur leurs plateformes. Une expérimentation est également menée à l'occasion de cette campagne avec l'entreprise CoqTrotteur qui permet la réservation d'activités et de sites de visites.

Un soutien spécifique aux agences de voyages réceptives et aux plus fragiles Les agences de voyages réceptives de la région, fortement dépendantes de la clientèle internationale, sont particulièrement touchées par cette crise. Dans ces conditions, le CRT a engagé deux axes de travail pour aider ces opérateurs locaux à être mieux distribués par les agences de voyages françaises cet été.

Ainsi, un partenariat avec les Entreprises du Voyage (EDV) a été noué. L’objectif est de former les distributeurs en leur faisant découvrir les produits à forte valeur ajoutée mis sur pied par nos agences réceptives. Parallèlement, un partenariat avec Tourmag, dans le cadre de la démarche « Partez en France » a été établi afin de valoriser ces produits tout au long de l’été.



Enfin, la Région Sud, en partenariat avec les Départements du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes et du Var, en lien avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, propose un chéquier vacances d’une valeur de 500 euros à destination des salariés du privé résidant en région ayant travaillé au contact du public pendant le confinement et dont le quotient familial n’excède pas 700 euros.

D’autres publics en situation de fragilité économique seront destinataires de ce chéquier qui leur permettra de réserver hébergements, restaurants ou activités dans toute la région. Près de 10 millions d’euros seront injectés dans l’économie touristique régionale via ce dispositif.



