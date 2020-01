Open Tourisme Lab et Altran créent une Tourisme Factory

Alors que les sapins sont remisés dans les greniers, l'Open Tourisme Lab de Nîmes s'est offert un beau cadeau, de quoi bien débuter la nouvelle année.En effet,entreprise de conseil en ingénierie qui génère près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.Ce rapprochement va permettre de créer la première Tourisme Factory, dont la mission sera d'imaginer et créer le tourisme du futur.Ce n'est pas tout car l'accélérateur nîmois Lab pourra s’appuyer sur les activités du laboratoire d’innovation et du département de Recherche d’Altran.Pendant ce temps l'entreprise bénéficiera de la connaissance des enjeux et des acteurs du Tourisme détenue par Open Tourisme Lab.