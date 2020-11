Orcières-Merlette : "nous restons infiniment mobilisés et optimistes pour la saison d’hiver"

TourMaG.com - On sait que les clientèles étrangères seront absentes, est-ce une part importante de votre fréquentation ?



Jordane Juschka : La clientèle d’Orcières est majoritairement française à 90%. Notre clientèle étrangère étant par ailleurs représentée par une clientèle belge fidèle. Nous sommes confiants sur la saison à venir si l’épidémie nous laisse exploiter le domaine skiable et ouvrir les commerces en situation « nominale » ; notre clientèle répondra présent comme cela a pu être le cas cet été.



TourMaG.com - Outre votre bassin de clients historique, ciblerez-vous des bassins de clientèles en particulier ?



Jordane Juschka : Nous avons prévu tout d’abord de séduire la clientèle de la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers). Orcières peut être une bonne alternative aux stations savoyardes dans cette période particulière, d’un séjour au ski au soleil, dans une station authentique et familiale de taille réduite et moins onéreuse.



Nous mettrons également en avant notre opération « cartable à la neige », qui permet pour les enfants de 6 à 11 ans d’alterner soutien pédagogique et cours de ski ; et qui offre in fine la liberté aux familles de partir hors vacances scolaires pour profiter de prix plus attractifs sans déscolariser leurs enfants.



TourMaG.com - Quel est l'impact du protocole montagne sur la vie dans le village et pour les skieurs ?



Jordane Juschka : Les engagements formalisés notamment par France Montagnes, Domaines Skiables de France et l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, seront suivis et appliqués bien entendu par la station d’Orcières.



Ce protocole complète notre politique de réassurance et notre charte d’engagements produite cet été et déclinée pour l’hiver qui a l’intérêt de formaliser le rôle des acteurs de la station mais également le rôle du client pour garantir la qualité de son séjour.