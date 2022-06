Organisez votre Incentive ou séminaire en Irlande avec Moloney & Kelly

Les coups de coeur de François Tessier,

chef de projet Senior

« Difficile à dire, car beaucoup ont de gros atouts, entre le Radisson Royal pour l’évolution en centre de conférence ou le récent et trendy Hyatt Centric. Mais pour sortir de Dublin et pour parler d’une perle et du vrai luxe je dirais Le Cliff At Lyons : idéal pour de petits groupes type conseil d’administration avec son bar chaleureux, son restaurant très haut de gamme Aimsir (2 étoiles Michelin) et dans un cadre superbe. »La destination et le clinquant cela fait 2 ! Mais si on cherche un Wow local, durable, et adaptable aussi bien pour des commerciaux compétiteurs que pour des salariés ou membres de board plus tranquilles ou moins sportifs, je dirais les jeux gaéliques évidemment. Transposables sur tout site disposant d’espace extérieur, avec des ateliers satellite tels que musique, danses, dégustation irish coffee, voire démonstration de match par team junior local. Imbattable !