Ôvoyages fidèle à sa stratégie de développement de Dubaï

Après avoir été à l’honneur lors d’une soirée magique de célébration des 20 ans du Tour Opérateur, Dubaï reste au cœur de la stratégie de développement du Moyen Orient initiée par Ôvoyages depuis 4 ans.



L’objectif est clair, Dubaï est la locomotive de cette stratégie et doit rester à la 1er place dans la région, tout comme Ôvoyages s’est aussi imposé comme le 1er opérateur français sur Dubaï.



Le TO vient d’y organiser la 3e édition du Formatour « Dubaï autrement » lors duquel 70 agences de voyages ont eu le privilège d’expérimenter un programme très riche et haut de gamme.



Rédigé par Pascale Roussey le Dimanche 8 Octobre 2023

Souhaitant comme à son habitude surprendre ses invités, le TO a concocté un programme riche et spécialement basé sur le caractère authentique, historique et culturel de la destination.



La vidéo du Formatour a pour objectif de montrer à tous ceux qui n’y étaient pas , la vision d’Ôvoyages qui est d’apporter au marché son approche toujours différente des destinations programmées.



« Nous nous sommes fait une réputation de voyagiste créatif surtout dans la façon dont nous concevons l’ensemble de nos offres, et sur Dubaï nous l’avons prouvé en étant le 1er TO à programmer un hôtel club francophone et pieds dans l’eau avec notre fer de lance le Ôclub Select Jebel Ali Resort 5* » aime à préciser la Direction du TO.



Il est vrai que cette démarche a ensuite été reprise par les autres TO et c’est ainsi que Dubaï s’est retrouvée propulsée de « destination city break » à destination balnéaire pour les français avec des séjours majoritairement de 7 nuits



Un formatour exceptionnel a donc été organisé sur le thème de l’originalité et de l’authenticité, afin d’apprécier en direct l’offre du TO composée d’hôtels 4* et 5* notés entre 4.5 et 5, soit la note maximale sur Tripadvisor.



Formatour à Dubaï, un programme plein de surprises En organisant le Formatour en partenariat avec l’Office de Tourisme de Dubaï (DTCM) et la compagnie aérienne Emirates, l’objectif d’Ôvoyages s'inscrit toujours dans une démarche pédagogique de mieux faire découvrir à ses distributeurs les facettes inédites de l’Emirat.



Un programme combinant la découverte, le partage de moments authentiques et la formation pratique dispensée par l’équipe experte de la destination.

Une combinaison originale de découvertes et de formation pratique : une exclusivité Ôvoyages



1/ la découverte des activités incontournables comme la visite de l’iconique



2/ la découverte de l’offre hôteliere haut de gamme



Ôvoyages maîtrise l’ensemble de l’offre avec ses packages individuels et aussi pour les groupes dont la demande est de plus en plus forte.



Le pack 3 excursions, en option sur tous les produits Ôvoyages, inclut à un prix ultra attractif une demi-journée de visite de Dubaï avec guide francophone, l’accès au 124ème étage du Burj Khalifa et une excursion safari dans le désert.



Au programme de l’éductour il y a 2 volets :comme la visite de l’iconique Atlantis the Palm , les aquariums de Lost Chambers regroupant plus de 20.000 animaux marins et Aquaventure , le plus grand parc aquatique au monde, la visite de Burj Khalifa , Expérience The View at The Palm Dubai Frame , un plongeon dans la culture émiratie avec la découverte de la Sheikh Mohamed Bin Rashid Library sans oublier le 4x4 dans le désert.Ôvoyages maîtrise l’ensemble de l’offre avec ses packages individuels et aussi pour les groupes dont la demande est de plus en plus forte.Le pack 3 excursions, en option sur tous les produits Ôvoyages, inclut à un prix ultra attractif une demi-journée de visite de Dubaï avec guide francophone, l’accès au 124ème étage du Burj Khalifa et une excursion safari dans le désert.

Le Ôclub Select JA Resort 5*, 1er club francophone 5* à Dubaï Aujourd’hui, l’offre Ôvoyages est composée d’une soixantaine de produits dont les incontournables adresses comme l’Atlantis the Palm, le Sofitel The Palm 5*, le V Hotel Curio Collection 5*, le Grand Hyatt Dubaï 5* ou le Movenpick Bur Dubaï 5*, des nouveautés comme l’hôtel Anantara Dubaï the Palm Resort & Spa 5* ou le Nikki Beach Resort & Spa 5* ainsi que le Millenium Place Barsha Heights 4* et bien d’autres …sans oublier bien évidemment le Ôclub Select JA Resort 5* qui a reçu le prix Travellers’ Choice 2022 de TripAdvisor et qui a été le 1er hôtel club francophone à ouvrir à Dubaï.



Présent depuis 2019, le TO a pour objectif de se maintenir comme 1er Ambassadeur de la destination sur le marché français



Ôvoyages c'est... Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte 51 adresses offrant une large capacité vers 27 destinations moyen et long-courriers, avec 34 adresses Expérience, 10 adresses Select, 3 adresses Adults only et 4 adresses Zen.



Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur ses destinations engagées parmi lesquels les Canaries , la Grèce, le Maroc ..

au départ de Paris Lyon Nantes Lille , mais aussi des autres principales villes françaises.



👉 www.ovoyages.com

Lu 236 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Ras Al Khaimah renforce sa présence avec un roadshow à succès Exotismes fait sa rentrée avec Tahiti et ses Iles