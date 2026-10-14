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PATA Awards 2026 : trois lauréats et un record de candidatures

EXO Travel, Malaysia Airlines et Hoshino Resorts lauréats


Les PATA Awards 2026 ont distingué trois acteurs du tourisme en Asie-Pacifique : EXO Travel pour son engagement RSE, Malaysia Airlines pour sa campagne de promotion et Hoshino Resorts pour son innovation produit. Tourism Australia reçoit le Coup de cœur du jury.


Rédigé par le Mercredi 14 Octobre 2026 à 15:24

PATA Awards 2026. Photo : PATA Chapitre France
PATA Awards 2026. Photo : PATA Chapitre France
CroisiEurope
Le Chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) a remis ses prix au Mandarin Oriental Lutetia.

Ouverts à l’ensemble des professionnels du tourisme, membres ou non de l’association, les Awards récompensent des initiatives liées à la promotion et au développement des destinations d’Asie-Pacifique sur le marché français.

Organisée à Paris le 8 octobre, cette édition a enregistré un record de 18 candidatures.

Deux premiers Membres d’Honneur pour la PATA France

Autres articles
EXO Travel remporte le Prix de l’Engagement RSE, Malaysia Airlines celui de la Meilleure Campagne de Promotion et Hoshino Resorts celui de l’Innovation Produit & Expérience Voyageur. Tourism Australia a été choisi par le jury pour son Coup de cœur 2026.

La cérémonie a également marqué la nomination des deux premiers Membres d’Honneur du Chapitre France : Guillaume Linton, d’ASIA, et Franklin Aubert, de Singapore Airlines. Tous deux ont contribué à l’histoire et au développement de l’association.

Depuis mars 2026, 14 nouveaux membres ont rejoint la PATA France, qui entend renforcer les échanges entre professionnels autour des destinations et des acteurs de l’Asie-Pacifique.

A lire aussi : PATA Chapitre France accueille onze nouveaux membres depuis le début de l’année 2026

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Tags : pata
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