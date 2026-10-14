PATA Awards 2026 : trois lauréats et un record de candidatures

Le Chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) a remis ses prix au Mandarin Oriental Lutetia.
Ouverts à l’ensemble des professionnels du tourisme, membres ou non de l’association, les Awards récompensent des initiatives liées à la promotion et au développement des destinations d’Asie-Pacifique sur le marché français.
Organisée à Paris le 8 octobre, cette édition a enregistré un record de 18 candidatures.
Ouverts à l’ensemble des professionnels du tourisme, membres ou non de l’association, les Awards récompensent des initiatives liées à la promotion et au développement des destinations d’Asie-Pacifique sur le marché français.
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Deux premiers Membres d’Honneur pour la PATA France
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La cérémonie a également marqué la nomination des deux premiers Membres d’Honneur du Chapitre France : Guillaume Linton, d’ASIA, et Franklin Aubert, de Singapore Airlines. Tous deux ont contribué à l’histoire et au développement de l’association.
Depuis mars 2026, 14 nouveaux membres ont rejoint la PATA France, qui entend renforcer les échanges entre professionnels autour des destinations et des acteurs de l’Asie-Pacifique.
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Depuis mars 2026, 14 nouveaux membres ont rejoint la PATA France, qui entend renforcer les échanges entre professionnels autour des destinations et des acteurs de l’Asie-Pacifique.
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