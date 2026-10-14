PATA Awards 2026 : trois lauréats et un record de candidatures

remporte le Prix de l’Engagement RSE,celui de la Meilleure Campagne de Promotion et Hoshino Resorts celui de l’Innovation Produit & Expérience Voyageur.a été choisi par le jury pour sonLa cérémonie a également marqué lades deux premiersdu Chapitre France :, d’ASIA, et, de Singapore Airlines. Tous deux ont contribué à l’histoire et au développement de l’association.Depuisont rejoint lae, qui entend renforcer les échanges entre professionnels autour des destinations et des acteurs de l’Asie-Pacifique.