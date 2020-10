Paiement avant départ : MSC Croisières déterre la hache de guerre... les distributeurs disent "niet" !

Il n'est pas facile de débattre alors que la survie de tout un pan de l'économie est en jeu. Pour les uns la bataille est court-termiste, pour les autres, elle se situe dans l'après covid.



Avec un tel décalage, il n'est pas sûr que le dialogue puisse être instauré. Une chose est sûre, en cas de remise en cause systémique des flux financiers, il sera nécessaire de créer une caisse de garantie globale.



" Les agences sont responsables des acomptes des clients, ce qui n'est pas le cas de MSC Croisières.



Si MSC ou d'autres TO voulaient garantir les paiements, ils doivent le faire à hauteur de 100% des voyages. Une telle obligation pourrait obliger le croisiériste à déposer une caution comprise entre 20 et 40 millions d'euros, " calcule le président de TourCom.



Alors que la compagnie parait avoir les reins solides, grâce à son activité de transport de marchandises, rien ne dit que les autres TO présents en France puissent se permettre une telle manœuvre.



Surtout que les producteurs semblent avoir oublié que les agences de voyages ont quelque part sauvé l'industrie, il y a tout juste un an.



" Si nous avions laissé notre argent directement à Thomas Cook, comme le souhaitent les TO, personne n'aurait récupéré un euro. L'APST aurait alors totalement explosé. Nous parlerons là non pas de 130 millions mais de 500 millions d'euros " prédit alors Richard Vainopoulos.



Après la faillite du 2e plus gros acteur mondial, tout le monde se montre méfiant quant à la présupposée solidité de l'un ou l'autre. Le sujet de la centrale de paiement sera alors au cœur de débat, mais ce n'est pas encore la question.



" Les tour-opérateurs maison de Marietton ne demanderont pas le paiement avant le départ. La force d'un TO étant de faire un investissement pour les agences, ceux qui n'ont pas les moyens, cela sera compliqué pour eux, " analyse Laurent Abitbol.



Et preuve que cela ne pose aucun problème pour une partie de la production française, 30 tour-opérateurs sur les 42 référencés par Selectour sont partants pour renouveler leurs contrats précise le président du directoire du réseau à l'hippocampe.



Un constat similaire pour Univairmer. Les contrats ont été renégociés avec les principaux fournisseurs et partenaires sur les mêmes conditions que les précédentes.



Et pour ceux qui auraient alors abordé un changement de flux financier, la menace est simple.



" Si un TO classique me donne ces conditions et bien nous ferons des propositions aux clients avec une offre sur-mesure selon nos conditions. C'est un sujet qui peut être abordé, mais pas maintenant, " conclut Jean Dionnet.



Argument contre argument, menace contre menace... Le dialogue n'est pas même entamé que la hache de guerre a été posée sur la table des négociations.