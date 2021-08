Panama, Hong Kong et Suisse : de nouvelles contraintes pour les voyageurs ?

Si le Panama est plutôt ouvert à la reprise du tourisme et des échanges avec la France, il existe sur place des contraintes.



Les voyageurs entièrement vaccinés devront présenter un certificat au départ et à l’arrivée, ainsi qu'une Déclaration sur l’honneur. De plus, ils devront montrer le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé dans les 72 heures avant l’arrivée au Panama.



Pour les autres, outre le test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant l’entrée dans le pays, ils devront aussi réaliser un second test à l’arrivée au Panama, aux frais du voyageur.



En cas de résultat négatif, le voyageur pourra entrer dans le pays sans effectuer 3 jours d’isolement.



De plus, à Panama City un couvre-feu a été décrété de minuit à 4h. Dans d'autres régions, où la circulation du virus est importante ont un couvre-feu de 22h à 4h.



Si les hôtels et sites touristiques sont ouverts, les restaurants ferment à 23h dans les provinces où le couvre-feu commence à minuit. Pour information, l'accès aux territoires autonomes des communautés amérindiennes (comarcas) Guna Yala (San Blas) est restreint.



Le Panama figure sur la liste des pays en orange.