Pandémie : HOP! ne veut pas être le « bouc émissaire » d'Air France

Il serait illusoire de croire que l'attrition, voire la disparition de HOP !, résoudraient l'ampleur du gouffre financier. Il est confortable de cacher ses propres responsabilités dans sa compagnie en pointant du doigt un « vilain petit canard »



Air France tient son « coupable idéal » La presse, soucieuse de trouver des solutions « clés en main », se fait le relais et enterre la compagnie sous prétexte de rentabilité et d’écologie.



La rentabilité du réseau court-courrier Air France est d'abord et avant tout un problème Air France. HOP ! est une compagnie agile, flexible, qui a depuis longtemps prouvé sa capacité à s'adapter.



Ses modules de 100 places sont une véritable opportunité sur un réseau adapté. Air France doit admettre que les modules Airbus ne sont pas en cohérence avec le marché, sur l'ensemble du réseau domestique Air France.



Pas plus que ne le seraient des Boeing, si TRANSAVIA devait être positionnée en régions et depuis l’aéroport d’Orly.



L'aéronautique doit se réinventer, soit : Air France ne doit pas chercher un « bouc émissaire » mais affronter ses propres responsabilités !



HOP ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt mais celui qui en fait partie, et de ceux des plus robustes !"



Les organisations Syndicales de HOP ! CFDT, CGT, CFE-CGC, SNPL, UNAC, FUC, SPL, SNGAF, SNPNC, UNPNC, UNSA,