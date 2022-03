Paris : Etihad inaugure son premier A350-1000 🔑

. Les appareils doivent remplacer la quinzaine de Boeing 777 qu’Etihad exploite.Au vu du contexte sanitaire et géopolitique incertain, ces avions de dernière génération seront dans un premier temps déployés sur les destinations locales dans le Golfe, avant d’être placés sur les destinations d’Amérique du Nord et d’Inde avant la haute saison estivale.Comme chez de nombreuses compagnies, l’appareil ne dispose pas de première classe, jugée trop difficile à rentabiliser. Ce qui se ressent sur la qualité de la cabine business, organisée en 1-2-1., signés Collins Aerospace, disposent tous d’une panneau latéral se refermant pour plus d’intimité. Ces « studios affaires » disposent aussi tous d’un écran 18,5 pouces, d’une station de recharge sans fil et de système de couplage d’écouteurs.