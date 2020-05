Paris-Orly : réouverture des vols dès le vendredi 26 juin 2020

Orly 3 sera équipé dès le 26 Juin de caméras thermiques afin que les passagers puissent bénéficier à leur arrivée à Paris d'une prise de température et être orientés, le cas échéant et s'ils le souhaitent, vers une prise en charge médicale à l'aéroport.



À cela s'ajoutent des modalités de contrôles au départ, déployées par les compagnies aériennes comme par exemple la prise de température à l'embarquement, et la déclaration d'absence de symptômes du Covid-19.



Augustin de Romanet, Président-Directeur général du Groupe ADP, indique qu'« En anticipant cette décision de réouverture de Paris-Orly, le Groupe ADP souhaite favoriser la reprise aussi rapide que possible de la connectivité, du tourisme et de l'activité économique. Il travaille à préparer cette réouverture dans des conditions sanitaires optimales. »