Paris : SriLankan Airlines reprendra ses vols directs à compter du 1er novembre 2021

« A l’heure où le tourisme mondial tente de se relancer, nous voyons là l’occasion d’accroître notre présence et de promouvoir le Sri Lanka comme une destination idéale dans un nouveau paysage touristique marqué par de nouvelles directives en matière de sécurité des voyages »

Entre Paris CDG et l’aéroport Bandaranaike de Colombo, la ligne sera opérée à raison deEn proie à une situation sanitaire encore difficile ainsi qu’à une pénurie alimentaire , le Sri Lanka, en s’appuyant sur sa compagnie nationale, compte relancer son tourisme en s’appuyant sur les marchés européens.Les deux premiers marchés pour le Sri Lanka, la Chine et l’Inde, restant encore pour le moment fermés, le but des autorités sri-lankaises est de, explique aussi Ashok Pathirage.Le Sri Lanka reste classé en orange par le gouvernement français, avec un motif impérieux pour les voyageurs non vaccinés.Plus d’informations sur France Diplomatie