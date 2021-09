Partez en France : Ouigo lance 500 000 billets à 19 €

Dès le 7 septembre 2021 à 6h et uniquement pendant 2 jours, OUIGO propose à la vente 500 000 billets vers 41 destinations, au prix unique de 19€ pour des voyages compris entre le 10 septembre et le 11 décembre 2021.Avec cette offre de rentrée, plus de 40 destinations différentes, dont les principales métropoles françaises, sont proposées à ce tarif pour les adultes et à 5 ou 8€ pour les enfants.De quoi permettre aux voyageurs d'anticiper les vacances de la Toussaint. Tous les billets sont disponibles sur OUIGO.com, sur l’application OUIGO, auprès des agences de voyages en ligne agréées SNCF et sur www.oui.sncf.