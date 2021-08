Pass sanitaire ou vaccin obligatoire : le personnel des compagnies aériennes soumis à des obligations sanitaires

Après les passagers, le pass sanitaire (schéma vaccinal complet, preuve de rétablissement du Covid ou test négatif de moins de 72H) concernera les personnels navigants pilotes, hôtesses et stewards. Cette obligation concernera uniquement les vols domestiques.



Air France se prépare à mettre en place les processus de contrôle : "Nous n'avons pas un pourcentage de personnels non vaccinés car c'est une démarche individuelle" nous explique un porte-parole de la compagnie. "cela a fait l'objet d'échanges avec les représentants du personnel et globalement cela a bien été accepté car c'est un élément clé de la reprise du transport aérien".



Sur les vols long-courriers, la compagnie suit la règlementation imposée par le pays de destination et nombreuses sont celles qui facilitent l'accès aux personnes disposant d'un schéma vaccinal complet.



Selon un observateur, seule une minorité de personnel serait réticente au vaccin à l'image des proportions que l'on retrouve à l'échelon national.