Passeport sanitaire : Air Caraïbes et French Bee testent un certificat digital sanitaire

Le passeport sanitaire est au coeur des débats dans l'industrie touristique, mais les gouvernements freinent autour d'un sujet qui se révèle délicat. L'enjeu est pourtant de taille.



" Les passagers attendent une reprise rapide et sûre des déplacements longue-distance, avec une expérience de voyage aussi proche que possible de la période antérieure à la pandémie, " explique Muriel Assouline, directrice générale pour French bee.



Sauf qu'Air Caraïbes et French Bee n'ont pas attendu que l'exécutif bouge pour s'activer. Ainsi les compagnies du groupe Dubreuil ont décidé de tester une nouvelle technologie, basée sur la blockchain, au départ de l'aéroport d'Orly.



L’application ICC AOKpass, développée avec l’appui de la Chambre Internationale de Commerce (ICC), se veut comme certificat digital sanitaire.



Des pilotes seront mis en place au départ de l’aéroport Paris-Orly à destination des DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Tahiti) pour Air Caraïbes et French Bee, et déployés dès le début du mois de mars 2021.