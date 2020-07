Pierre-Louis Roucaries réélu Président de Provence Côte d’Azur Events

Le jeudi 9 juillet 2020, lors de l’Assemblée Générale de Provence Côte d’Azur Events qui s’est tenue au Château Sainte Roseline dans le Var, un nouveau conseil d’administration a été élu.



Composé de 19 membres issus de 5 collèges, représentatifs des différents métiers du tourisme d’affaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



À l’issue de la réunion, Pierre Louis Roucaries, directeur général de l’Office de tourisme et des congrès de Mandelieu-La Napoule et président sortant, a été réélu Président de Provence Côte d’Azur Events (PCE) à l’unanimité pour une mandature de 3 ans.



Il a nommé Fabrice Lavergne, Président Directeur Général de Pavillon Traiteur, en tant que président délégué.



Provence Côte d’Azur Events est associé à la campagne régionale de relance touristique d’une ampleur inédite dédié au tourisme d’affaires (MICE) qui sera déployée début septembre 2020 sur le marché français puis dans un second temps sur les marchés étrangers de proximité.