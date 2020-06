Pierre & Vacances ouvre progressivement ses résidences dès le 5 juin 2020

Pierre & Vacances annonce la réouverture progressive de ses résidences à compter du 5 juin 2020, partout en France.



A partir de cette date, 27 résidences partenaires Pierre & Vacances pourront accueillir à nouveau les vacanciers – dont les 2 nouvelles résidences premium Vesna Rossa et Les Villas de Porto Vecchio, situées en Corse.



Le 12 juin 2020, ce seront près de 30 nouvelles résidences et villages qui rouvriront leurs portes aux clients. Parmi ceux-ci : Presqu’Ile de la Touques (Normandie), Le Palais des Gouverneurs (Ile de Ré), Résidence de la Plage (Baie de Somme), les Calanques des Issambres (Var) et les villages de Cap Esterel (Var), Belle Dune (Baie de somme), de Normandy Garden (Normandie), Pont Royal en Provence (Provence).