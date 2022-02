Podcasts : Découvrez les resorts Ritz Carlton de Ras Al Khaimah (Emirats arabes Unis)

Le Ritz Carlton Al Hamra Beach se compose de 32 villas individuelles posées au bord du magnifique golfe persique. Chaque villa possède sa propre piscine et un beau jardin de style tropical.



Le Ritz Carlton Al Wadi desert est assez différent et un peu plus grand. Il est situé au coeur d'une réserve naturelle de 500 hectares dans le désert Al Wadi et propose de merveilleuses activités dans la nature comme le nourrissage des oryx, des balades thématiques... Et ce qui le rend vraiment spécial, c'est le centre équestre et ses spectacles d’oiseaux.



Côté hébergement, le resort se compose de 101 villas splendides-toutes avec piscine privée-qui s'étendent sur une centaine d'hectares.



Les deux propriétés accueillent aussi bien les couples que les familles

