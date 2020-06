Polynésie : Air Tahiti stoppe la desserte non rentable de 27 îles La rnon entabilité de ces lignes pèse trop lourd

Selon 1ère TV Info Polynésie, Air Tahiti Nui n’a plus les moyens d’assurer la desserte déficitaire d’un certain nombre d’îles sans l’aide de la métropole. Air Tahiti, la compagnie domestique filiale, ne desservira plus que 20 destinations avec Moorea le mois prochain.

Lundi 22 Juin 2020

Air Tahiti assurait la liaison de 47 îles réparties sur les 5 archipels ainsi que les îles Cook une fois par semaine, avant le confinement.



Une desserte effectuée au nom de la continuité territoriale mais que l’entreprise n’a plus les moyens de maintenir sans l’aide de l’Etat français.



Manate Vivish, le patron de la compagnie aérienne, a explique que sa société ne peut plus désormais supporter seule les lignes déficitaires.



Auparavant les bénéfices de quelques lignes (Bora Bora, Raiatea, Rangiroa) servaient à lisser et compenser les pertes des autres.



La donne a changé avec la crise sanitaire. Le manque de rentabilité de ces lignes pèse trop lourd désormais car i[“ Certaines iles sont très éloignées et très peu peuplées et leur liaisons ne seront jamais financièrement viables.'"i



La situation n’est pas nouvelle. Air Tahiti avait déjà réclamé judiciairement avec succès une compensation pour le préjudice économique subi dans l’exploitation de lignes déficitaires aux Marquises et aux Tuamotu.



i[“Il incombe aujourd’hui à la collectivité de prendre en charge la desserte de ces iles]"i, insiste Manate Vivish, DG d’Air Tahiti.



