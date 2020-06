Ponant : "Privilégier les côtes françaises cet été, avec le thème « La France est belle vue de la mer »

TourMaG.com -Globalement, pensez-vous qu’il y a la place chez Ponant pour des croisières qui exploiteront le potentiel littoral français ?



Hervé Bellaïche :"Bien-sûr ! Cette programmation est un peu un retour aux sources pour notre compagnie, baptisée il y a 30 ans Compagnie des Iles du Ponant, et qui rendait déjà hommage à notre patrimoine maritime.



Nous sommes convaincus que les Français vont avoir plaisir à découvrir ou redécouvrir la France par la mer avec nous. Nos équipes ont conçu des itinéraires tout à fait uniques, grâce à l’expertise de nos commandants originaires de nos terroirs et nos partenaires en région pour valoriser notre patrimoine naturel, culturel et gastronomique.



Nous avons pris également le plus grand soin à sélectionner les conférenciers qui viendront enrichir l’expérience de nos passagers à bord. "



TourMaG.com - Où en êtes-vous de vos réservations et quel est le retard par rapport à la même période l’année dernière ?



Hervé Bellaïche :"Nous avons évidemment été touchés de plein fouet par cette crise comme la quasi-intégralité des acteurs du secteur du tourisme. Le 15 mars dernier, nous avons dû stopper les opérations de l’ensemble de nos navires et rapatrier tous les clients.



Depuis, dans l’attente de la reprise de nos activités, nous avons déployé un plan de mise à l’abri de notre flotte.



Nous avons eu une baisse significative de notre activité durant cette période ce qui nous amène à être en retard sur 2021. Mais nous sommes confiants dans la reprise de nos opérations.



Nous sentons une réelle envie des clients de voyager à nouveau. Les agents de voyage, clés dans notre distribution, sont en attente de bons produits à proposer à leur clientèle fidèle et je suis certain qu’ils seront au rendez-vous pour nous aider à relancer les ventes."



TourMaG.com - Le contexte sanitaire, même s’il s’est considérablement amélioré, reste délicat particulièrement pour les croisiéristes. Que faites-vous pour rassurer vos clients ?



Hervé Bellaïche :"La question de la réassurance est essentielle.



Notre engagement ? Apporter toutes les garanties nécessaires que les passagers sont en droit d’exiger quant à leur sécurité.



Nous renforçons notre protocole sanitaire « Anti-covid », qui repose sur un principe de double protection : avant embarquement, un contrôle de 100% des passagers, membres d’équipage et marchandises, puis une fois à bord application de protocoles sanitaires stricts.