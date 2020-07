Ponant a repris ses croisières d'expédition en Arctique

Le Boréal a repris ses croisières Expédition en Arctique depuis le samedi 18 juillet 2020. Première destination ? Le Spitzberg.



Ponant fera ensuite route vers le passage du Nord Est, le Kamtchatka et les îles Kouriles dans l’Arctique russe.



Ainsi, jusqu'en septembre, cinq itinéraires sont proposés, passant par le détroit de Béring, la Tchoukotka, l’une des zones les plus isolées au monde, le Svalbard et sa réserve naturelle du Nord-Est, les îles Kouriles ou le passage du Nord-Est.



En parallèle, la compagnie a mis en place un protocole sanitaire : 100% des personnes à bord (passagers et membres d‘équipage) sont contrôlées et doivent effectuer un test PCR au maximum 72h avant l’embarquement.



Les mesures de filtrage et de décontamination à l’embarquement au cours d’un parcours client intégralement repensé avant, pendant et après la croisière sont également prévues.