Ponant compense à 150% ses émissions carbone

Des projets qui ont toujours un lien avec la compagnie : " Notre staff navigant est essentiellement composé de Philippins, et en Amazonie nous avons de nombreux voyages qui naviguent dans cette zone" ajoute le responsable du développement durable.



En plus de la certification Verified Carbon Standard (norme internationale pour les projets et programmes de réduction d’émissions et d’absorption de Gaz à Effet de Serre ), Ponant travaille avec REDD + qui porte une attention particulière à la biodiversité et à l'impact sociétal et économique sur les territoires.



"Il faut planter des arbres adaptés au milieu tout en garantissant la préservation de la biodiversité de la zone : de la faune et de la flore. Il faut également former les populations locales à la protection de la nature et éviter les dégradations prématurées" ajoute Wassim Daoud.



Outre la compensation, la compagnie a également pris des mesures qui permettent de réduire les émissions atmosphériques : branchement des navires à quai, réduction de la vitesse moyenne des navires à 12 nœuds, développement de systèmes hybrides qui permettent de couper les groupes électrogènes à quai ou utilisation de bio carburant.



Si la compensation carbone est un pas de plus vers un engagement environnemental fort, reste que l'impact des compagnies de croisières est davantage lié aux émissions de souffre et d'oxyde d'azote.



C'est pourquoi depuis plus d'un an déjà Ponant a pris la décision d'éliminer totalement l'utilisation de fuel lourd. La compagnie affiche désormais un taux de soufre moyen de 0,05% soit un résultat 10 fois inférieur aux normes maritimes actuelles.



Par ailleurs tous les navires de la série Explorers actionnent 24h/24 leurs pots catalytiques dans tous les zones géographies permettant de diviser par 4 le taux d'émission de dioxyde d'azote.