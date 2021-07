Ponant fait évoluer son protocole sanitaire dès le 9 juillet 2021

Alors que Ponant a repris la mer le 16 juin dernier, avec son protocole, pour s’adapter au contexte sanitaire et aux nouvelles directives des autorités françaises.Les croisières de l’été 2021 suivront donc un protocole actualisé, à partir du 9 juillet 2021, notamment suite à laAinsi, toutes les croisières de l’été 2021 suivront le protocole suivant :- pour confirmer son accès à bord, le passager devra répondre à au moins un des trois cas établis par le pass sanitaire :, avec un rétablissement datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois ;. Dans ce cas de figure, un test antigénique sera réalisé à la coupée lors de l’embarquement et un second à J+4.Uneindiquant que le passager n’a eu aucun symptôme récent et n’a pas été en contact avec un cas Covid, sera également demandée dans chacun des cas.Par ailleurs, 100% des membres d’équipage de la compagnie sont vaccinés.