Ponant : le Jacques Cartier et le Paul Gauguin passent sous pavillon français

"Je me réjouis de voir ces 2 nouveaux navires de la compagnie arborer le pavillon français et rejoindre notre flotte comptant désormais 12 unités.



Depuis les heures de gloire dans les années 50 et 60 de la compagnie des messageries maritimes et de la Compagnie générale transatlantique, célèbre "French Line" jamais une compagnie n'a opéré autant de paquebot sous pavillon français " a déclaré Jean-Emmanuel Sauvée Président de Ponant.