Ponant : un programme sur la protection des océans pour les enfants

Au programme : activités manuelles (dessins, planisphère géant à colorier, etc.), sessions d’initiation à la méditation...



Dès 2023, des ateliers pédagogiques seront également mis en place sur des thématiques telles que le cycle de l’eau, la biodiversité, l’astronomie ou encore la géologie.



Pour chaque voyage, une excursion sera offerte à tous les enfants âgés de 4 à 13 ans : activités nautiques, de plage et de baignade, jeux de piste ou encore visites dédiées, organisés spécialement pour chaque itinéraire.



Pour les groupes d’enfants les plus nombreux, un guide naturaliste dédié rejoindra l’équipe d’animateurs et proposera notamment une conférence sur la faune et la flore.



Tout au long de l’année, sur tous les navires et les voyages de la compagnie, les enfants recevront un kit de bienvenue avec des cadeaux tels que gourdes, crayons et jeux, ainsi qu’un livre de Maud Fontenoy adapté à chaque âge et porteur de messages clés, chers à la fondation.