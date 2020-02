Ponant veut être une référence d’un tourisme responsable

TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter votre concept / philosophie ?



Hervé Bellaïche : Depuis plus de 30 ans, Ponant, compagnie fondée et dirigée par des marins, a toujours eu pour vocation de partager sa passion pour la mer.



La préserver est une priorité naturelle, inscrite dans l’objet social de la compagnie. Ceci est unique dans le tourisme.



Flotte la plus récente du secteur de l’industrie de la croisière, équipée des dernières technologies environnementales, navires de petite capacité (de 15 à 160 cabines), consommation de combustible léger, protocoles de débarquement respectueux de la faune, de la flore et des populations… Ponant se veut être une référence d’un tourisme responsable.



Ponant a souhaité s'investir davantage en créant en 2018 une Fondation avec, pour objectif, de préserver les océans et les pôles ainsi que de favoriser les échanges entre les peuples autochtones.