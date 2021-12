Portugal : un nouveau document obligatoire pour se rendre sur place

L'objectif avec ce questionnaire et d'en savoir plus sur le voyage de la personne, puis de pouvoir la contacter en cas de problème, lié au coronavirus.



Ainsi, pour se rendre au Portugal, il est dorénavant obligatoire de présenter le résultat négatif d'un test PCR réalisé moins de 72 heures ou antigénique moins de 48 heures.



Les voyageurs vaccinés ne sont pas dispensés de ce test. L'obligation concerne toutes les personnes arrivant au Portugal par voie aérienne et maritime.



Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de présenter ce certificat ou le résultat d’un test de dépistage.



Pour se rendre aux Açores et à Madères, les voyageurs doivent remplir l'une des deux conditions suivantes : avoir une vaccination complète (datant d’au moins 14 jours et par l’un des vaccins reconnus par l’Union européenne ) ou une immunité attestée par un test PCR (ou équivalent TAAN) positif réalisé il y a plus de 11 jours et moins de 180 jours.