Voyage Italie : changement de protocole pour les fêtes de fin d'année !

Pour les voyageurs français non vaccinés, l'Italie a eu la main plus lourde.



Ils devront donc présenter le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24 heures ou d’un test PCR de moins de 48 heures (les autotest ne sont pas acceptés).



De plus, les voyageurs français non vaccinés auront l'obligation de respecter une quarantaine de 5 jours, à l’adresse indiquée sur le formulaire de traçabilité.



Ils ne pourront sortir au bout de 5 jours que s'ils sont en mesure de présenter le résultat négatif d'un test.