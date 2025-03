Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Fini la peur de la récession, c’était l’an dernier ! Aujourd’hui, l’économie américaine est en pleine forme, malgré la guerre commerciale. Pourquoi ? Grâce aux 10 % les plus riches. Selon Moody’s, ils portent la consommation, représentant 49,7 % des dépenses (contre 36 % en 1994). Leur consommation a grimpé de 12 % en 2023-2024, alors que la classe moyenne a réduit la sienne sous l’effet de l’inflation.La hausse des actifs (immobilier, bourse) a aussi gonflé leur patrimoine de 45 % depuis 2019 (+35 000 milliards $). Résultat : un tiers du PIB américain repose sur eux. Un risque ? Peut-être, si la bourse ou l’immobilier chutent. Mais leur pouvoir d’achat resterait fort, limitant l’impact.En Europe, c’est l’inverse :. En cause : des salaires trop bas face à l’inflation, une productivité en berne et peu d’aides publiques (contrairement aux États-Unis, où des chèques ont été distribués pendant la Covid). Conclusion : les États-Unis sont en bien meilleure posture, aujourd’hui comme à long terme.mais des rumeurs de relance massive en mars, à hauteur de 10 % du PIB. Reste à voir si cela sera réellement efficace ou juste une restructuration de dettes pour limiter la crise immobilière. Sans soutien direct aux ménages, la reprise semble incertaine. La Chine est en déflation depuis six trimestres, et comme l’a montré le Japon, en sortir peut prendre des décennies.Enfin,, grâce aux interventions de la banque centrale. Mais prudence : les marchés indiens sont volatils et les investisseurs étrangers fuient depuis septembre, mettant la devise sous pression. Une nouvelle chute n’est pas à exclure, surtout après l’optimisme excessif de 2024.