Prakit Saiporn : "La Thaïlande prête à accueillir les Français cet hiver !"

: Entre le 1er juillet et le 21 octobre, le programme a permis à 53 120 visiteurs internationaux de rentrer sur l’île de Phuket. Surtout, nous avons accueilli sur cette période 4671 Français. Parmi toutes les nationalités, la France se classe cinquième. C’est énorme.Surtout, Sandbox a permis de rassurer la population thaïlandaise quant à la réouverture, mais également à rassurer les touristes étrangers. C’est grâce à son succès que notre gouvernement a décidé d’ouvrir davantage le pays en assouplissant les conditions d’entrées.Nous allons renforcer notre communication B2C mais surtout B2B. A ce jour nous avons trois tour-opérateurs B2B avec lesquels nous allons travailler conjointement sur la réouverture : FTI Voyages, Climats du monde et Asia, ainsi que 2 tour-opérateurs B2C : Voyageurs du monde et les Maisons du voyage.Nous allons aussi travailler avec les réseaux d’agences de voyages qui ont un rôle très important à jouer dans la reprise de l’activité. L’axe de communication est de dire que nous sommes ouverts et que les destinations thaïlandaises sont prêtes pour accueillir les Français cet hiver.: C’est très compliqué de l’estimer. Je pense que le plus important pour le moment c’est de travailler à la réouverture au jour le jour, doucement mais surement. A partir de là on pourra recréer la confiance auprès des professionnels et des consommateurs. A partir de là, la destination reviendra fort et nous pourrons espérer atteindre à nouveau notre niveau de 2019 : 750 000 visiteurs français.