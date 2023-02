Prends l’oseille et tire-toi... Hé, pas si vite ! 🔑

Et maintenant ? Que vais-je faire ?

disait Gilbert Bécaud. On peut fustiger les juges, dénigrer les messagers puisque leur message fait un peu de mal à entendre. Ou on peut profiter de la persistance de l’État dans son soutien au secteur Tourisme.Le plan Destination France et toutes les aides satellites des Régions et des autres institutions publiques mettent sur la table plusieurs milliards supplémentaires, en prêts et en subventions, en appels à projet et en plan de relance.Ils sont loin d’avoir été tous dépensés et il serait dommage d’attendre un nouveau rapport de la Cour des comptes dans deux ans pour faire à nouveau un constat décevant.- dont la nature va forcément nous surprendre - touchera le monde des voyages et des loisirs. Les plus agiles, les plus diversifiés, les plus experts sauront à nouveau surfer sur la vague. La France a encore plus d’offres à mettre sur le marché, autant en profiter.