Protocole sanitaire : Turismo de Portugal lance le « Clean & Safe »

Turismo de Portugal a créé un label « Clean & Safe » pour mettre en avant les acteurs touristiques qui garantissent le respect des exigences d'hygiène et de nettoyage pour la prévention et le contrôle de Covid-19.



Cette labellisation gratuite et non obligatoire est valable un an. Pour l'obtenir, elle exige la mise en oeuvre d'un protocole interne qui, en conformité avec les recommandations de la Direction Générale de la Santé du Portugal, assure l'hygiène nécessaire pour prévenir les risques de contagion.



L'étiquette « Clean & Safe » peut être obtenue en ligne dès le 24 avril 2020, sur les plateformes numériques de Turismo de Portugal : RNET ( Registre national des entreprises touristiques ), RNAAT ( Registre national d'animation touristique agents ) et RNAVT ( Registre national des agents de voyages et de tourisme ) et sera toujours associée au numéro d'enregistrement de l'entité, à son numéro de licence.