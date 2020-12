Protocoles sanitaires : Hurtigruten collabore avec un professeur spécialisé en microbiologie médicale mise en oeuvre du programme "Ensemble en toute sécurité"

Hurtigruten annonce sa collaboration avec Ørjan Olsvik, professeur spécialisé en microbiologie médicale afin de mettre en œuvre les protocoles nécessaires à la lutte et à la prévention du covid-19, avant, pendant et après les croisières.

Mardi 8 Décembre 2020

Hurtigruten a engagé Ørjan Olsvik, professeur spécialisé en microbiologie médicale, afin de diriger un programme visant à optimiser les systèmes de prévention et de contrôle des infections ainsi que les protocoles et mesures de lutte contre les maladies infectieuses.



Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'épidémie de covid-19.



Le professeur jouera un rôle consultatif pour le développement du programme "Ensemble en toute sécurité" de la compagnie. Il assistera l'équipe médicale "dans le développement et dans le suivi des mesures de contrôle des infections avant, pendant et après à bord des croisières d’expédition et des navires de l’Express Côtier" explique un communiqué de presse.



Ørjan Olsvik qui est né dans la ville de Risøyhamn, l'un des ports d'escale de L'Express Côtier possède plus de dix ans d’expérience auprès des centres américains de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Diseases Control).



Il a également été affilié à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à la Banque mondiale.

« Nous sommes très fiers de renforcer notre équipe médicale via cette collaboration avec une référence internationale dans la lutte contre les infections. La sécurité et le bien-être des passagers et des équipages, ainsi que de tous nos partenaires et du public dans les ports que nous visitons, seront toujours notre priorité absolue » a déclaré Daniel Skjeldam, CEO de Hurtigruten.

