Provence Verte et Verdon Tourisme : 43 communes sur un territoire naturel préservé

Je dirais les basses gorges du Verdon. Dans l'imaginaire des gens, quand ils pensent à ces gorges, ils voient le canyon très large, les gorges très profondes, et le lac de Sainte-Croix.Alors que sur notre territoire, les gorges sont beaucoup plus sauvages et protégées grâce à la faune et la flore qui les peuplent, les eaux plus claires, d'une couleur vert-bleu lagon. Elles sont uniquement accessibles en randonnée et en bateau électrique.Il y aussi le lac Sainte-Suzanne à Carcès, qui est connu des pêcheurs, grâce à la qualité de ses nombreux poissons d'eau douce.Nous possédons de nombreux gîtes qui sont abrités dans des commanderies templières, des domaines agricoles qui se sont transformés.Ce sont des lieux magiques pour se ressourcer, se couper un peu du monde (tout en gardant les commodités), au cœur de la nature, sans bruit, dans une ambiance provençale très traditionnelle.C'est la multitude des régions, des départements et des visages que chacun offre.A 100 kilomètres d'écart, on peut trouver de nouveaux paysages, de nouvelles façons de vivre, de cuisiner, de manger, le vin, la gastronomie étant très importants dans notre pays. Sans oublier la richesse du patrimoine au sens large, pas simplement les vieilles pierres !