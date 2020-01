Qatar Airways débarque à Lyon dès l'été 2020

" Nous sommes fiers de vous annoncer que 8 nouvelles destinations rejoindront notre réseau cette année, en plus des nouvelles lignes récemment annoncées de Santorin en Grèce, Dubrovnik en Croatie et Osaka au Japon.



Ces nouveaux ajouts à notre réseau nous permettent d’étendre nos opérations à 177 destinations à travers le monde, renforçant ainsi notre position en tant qu’une des compagnies aériennes les plus connectées au monde, " a expliqué Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe

Qatar Airways.